В Мурманской области медики следят за здоровьем пациентов через мобильный мониторинг

В Заполярье работает приложение мобильного мониторинга для пациентов, которые проходят лечение на дому при ОРВИ и коронавирусе. Это простой и быстрый канал связи «врач - пациент». Приложение позволяет в режиме онлайн следить за состоянием здоровья и сигнализирует, как только показатели стали хуже и требуется помощь врача.

Для подключения к системе мониторинга необходимо заполнить анкету на сайте cm.polarmed.ru, после чего на указанную в анкете электронную почту придёт сообщение с учётными данными и инструкцией. Заполнение данных производится каждый день до 11 часов. При ухудшении состояния оказывается оперативная помощь.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, приложение запущено как дополнительная функция медицинского наблюдения и оперативной связи с пациентом. Все традиционные способы обращения за медицинской помощью остаются доступными.