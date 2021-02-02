В Мурманской области медработники из «красной зоны» постепенно возвращаются в «чистые» отделения

В Мурманской области сохраняется стабильно высокий показатель выздоровлений, который превышает общероссийский. Общий коечный фонд для лечения COVID-19 в регионе составляет 1405 коек. 35% оставались свободными на протяжении января.

На минувшей неделе 112 коек в «красных зонах» Мурманской областной клинической больницы и детской клинической больницы свернули, а медперсонал вернулся на работу в другие отделения.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализированы 39 человек. Свободный коечный фонд на 1 февраля составляет 40%.