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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.21 11:15

В Мурманской области медработники из «красной зоны» постепенно возвращаются в «чистые» отделения

В Мурманской области сохраняется стабильно высокий показатель выздоровлений, который превышает общероссийский. Общий коечный фонд для лечения COVID-19 в регионе составляет 1405 коек. 35% оставались свободными на протяжении января.

На минувшей неделе 112 коек в «красных зонах» Мурманской областной клинической больницы и детской клинической больницы свернули, а медперсонал вернулся на работу в другие отделения.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализированы 39 человек. Свободный коечный фонд на 1 февраля составляет 40%.

 

 

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