В Мурманской области мероприятия, посвящённые Дню народного единства, посетили более 64 тысяч северян

Сегодня в рамках оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис подвёл итоги празднования Дня народного единства в Кольском Заполярье. Он отметил, что участниками мероприятий стали более 64 тысяч жителей.

«Я хочу поблагодарить всех организаторов за досуг и, конечно, сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности всех проведённых на территории области мероприятий», – сказал губернатор, открывая совещание.

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства, состоялись во всех муниципалитетах области. Программа празднования включала в себя массовые народные гулянья, концерты, выставки, мастер-классы и спортивные соревнования. В областном центре в сквере на улице Ленинградской состоялся фестиваль национальных культур «Не хлебом едины». 4 ноября вместе со всей страной музеи Мурманской области также присоединились к акции «Ночь искусств».

Кроме того, в эти дни артисты Мурманской области побывали в Приморском районе с гастролями.

«На протяжении трёх дней артисты Мурманского областного драматического театра и заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль эстрадной песни «Тоника» ставили спектакли и проводили концерты для детей и взрослых», – рассказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ключевым событием поездки северян в подшефную Запорожскую область стал фестиваль «Мы вместе!» – в День народного единства на одной сцене выступили артисты Приморского района и Мурманской области.

Также на этих выходных в Москве стартовала международная выставка – форум «Россия», где расположился и стенд Мурманской области, на котором можно познакомиться со всеми богатствами нашего региона. В первый же день выставку посетили почти 190 тысяч человек.

«Убеждён, что Мурманская область станет точкой притяжения не только для гостей на выставке, но для желающих посетить нашу область вживую», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru