В Мурманской области местами ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду нашего края, в большей степени, будет влиять активная циклоническая деятельность над Баренцевым морем, в этот период ожидается сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от 0 до +5 градусов.

Завтра, 24 марта, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +1 +6°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 12-15 часов 23 марта в центральной части побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 18-21 часа 24 марта.