В Мурманской области местами ожидаются заморозки до -2°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 сентября ожидается влияние очередного, но менее активного циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море: по Мурманской области местами пройдёт дождь.

Сегодня, 26 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +7+12°.

27 сентября - ветер ночью северо-западный, днем юго-западный слабый. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -1°, днём +7+12°.

28 сентября - ветер юго-западный умеренный. В отдельных районах небольшой дождь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -2°, днём +9+14°.