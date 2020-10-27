В Мурманской области местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 октября погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, температура воздуха на 2-5° выше климатической нормы.

Сегодня, 27 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер южный умеренный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Местами гололедица.