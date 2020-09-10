В Мурманской области местами пройдёт дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии обширного циклона в Норвежском море. В этот период в нашем регионе сохранится относительно тёплая погода, температура воздуха в дневные часы составит от +11 до +17 градусов, местами пройдут дожди.

Сегодня, 10 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°.

Оповещение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

С 10 по 13 сентября в центральной части Кольского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности, на полуострове Рыбачий IV региональный класс пожарной опасности.