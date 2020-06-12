В Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 и 13 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 12 июня +13+18°, 13 июня +20+25°.

14 июня в нашем регионе сохранится тёплая погода, днём с приближением атмосферного фронта, начиная с западных районов области, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Сегодня, 12 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +13+18°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

На западе Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается: 11-13 июня - IV региональный класс пожарной опасности, 14 и 15 июня - V региональный класс пожарной опасности.

13-15 июня - в Печенгском, Ловозерском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах, на востоке Кольского района, в районе городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск и Полярные Зори ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

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На большинстве рек Мурманской области наблюдается спад весеннего половодья, уровни воды на реках понизились от пиков половодья на 45- 185 см .

Температура воды в реках равна 5-14°.