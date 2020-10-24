В Мурманской области местами пройдёт снег, мокрый снег - осень капризничает

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 и 25 октября наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в районе Кольского полуострова: местами пройдёт снег, мокрый снег, температура воздуха в дневные часы составит от +1 до -4°.

Ночью 26 октября ожидается местами слабый снег, туман, температура воздуха -2-7° при прояснениях -10-15°. Днём 26 октября очередной атлантический циклон сместится вдоль побережья Норвегии. С приближением циклона по Мурманской области усилится ветер, пройдут осадки, температура воздуха повысится до 0+3°.

Сегодня, 24 октября, будет облачная погода. Снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от +1 до -4°. Местами гололедица.

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По данным наблюдений на 23 октября на плёсах рек Кола, Кица, Туманная, Поной, Чаваньга, Варзуга, Тумча, Ёна, на озере Ловозеро, на мелководье Верхне-Туломского водохранилища наблюдаются ледовые явления в виде снежуры, сала, заберегов, шугохода, неполного ледостава. С 27 октября процессы ледообразования на водных объектах приостановятся из-за повышения температуры воздуха.