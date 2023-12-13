В Мурманской области миграционная убыль, наблюдавшаяся длительное время, сменилась на миграционный прирост

В текущем году в Мурманской области наблюдается улучшение миграционной ситуации: миграционная убыль, наблюдавшаяся длительное время, сменилась на миграционный прирост.

Как сообщает Мурманскстат, в январе-сентябре 2023 года он составил 887 человек или 18 человек на 10 тысяч населения (в аналогичном периоде 2022 года - миграционная убыль в размере 3014 человек или 61 человек на 10 тысяч населения).

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, приток населения имел место почти во всех муниципальных образованиях региона. Прирост в январе-сентябре текущего года в основном сложился за счёт обмена населением с другими регионами России. Из восьми федеральных округов шесть, кроме Центрального и Северо-Западного, стали миграционными донорами для Мурманской области.

Из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей за анализируемый период прибыли 383 человека.

Вчера в рамках итоговой пресс-конференции губернатору Андрею Чибису поступил вопрос, касающийся численности населения в нашем регионе.

Он отметил, что регион становится привлекательным для молодых специалистов. Всё большее число местных жителей, видя масштабы развития экономики, социальной сферы и городской среды, хотят связать своё будущее с Мурманской областью.

«В результате работы над привлечением кадров для реализации крупных инфраструктурных проектов, в бюджетную сферу в рамках исполнения региональных программ в сферах здравоохранения и образования, в том числе при сопровождении кадровой службы «Курс – на Север», благодаря мерам по развитию опорных населённых пунктов АЗРФ мы рассчитываем положительный тренд на миграционный прирост», – заключил губернатор.