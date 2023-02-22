В Мурманской области мировые судьи стали оперативнее рассматривать гражданские и административные дела

В Минюсте подвели итоги деятельности мировых судей Мурманской области по рассмотрению уголовных, гражданских и административных дел, а также дел об административных правонарушениях за 12 месяцев 2022 года.

Общее количество дел, поступивших в данном периоде на рассмотрение мировых судей, в сравнении с 2021 годом, увеличилось на 3,7%.

Например, на 5,0% увеличилось количество поступивших на рассмотрение мировых судей гражданских и административных дел. Примерно 60% в структуре данной категории дел приходится на дела, возникающих из жилищных правоотношений. На втором месте – судебные дела о взыскании обязательных платежей, их доля составляет 7,1%.

При этом количество оконченных мировыми судьями гражданских и административных дел, в сравнении с 2021 годом, увеличилось на 5,0%. Среднемесячный показатель расчетной нагрузки на одного мирового судью по оконченным делам указанной категории возрос с 502 до 527 дел.

Сумма штрафов, наложенных мировыми судьями по вступившим в законную силу постановлениям в 2022 году, составила 266 млн 677 тысяч 713 рублей, что на 67,8% больше, чем в 2021 году.

Количество оконченных мировыми судьями гражданских и административных дел, в сравнении с 2021 годом, увеличилось на 5,0%. Среднемесячный показатель расчётной нагрузки на одного мирового судью по оконченным делам указанной категории возрос с 502 до 527 дел.

В 2022 году сумма, присужденная к взысканию с ответчиков, по рассмотренным мировыми судьями гражданским и административным делам составила 8 млрд 32 млн 977тысяч 971 рубль, что на 46% меньше, чем в 2021 году, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.