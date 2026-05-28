В Мурманской области многодетные семьи получат пособия, даже если доход превышает среднедушевую норму

С 22 мая 2026 года вступили в силу изменения федерального и регионального законодательства, пересматривающие условия предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка многодетным семьям.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, многодетные семьи, обратившиеся в текущем году за назначением единого пособия и получившие решение об отказе по причине превышения среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Мурманской области (26406 рублей), не более чем на 10 процентов, получили право на пересмотр этих решений.

Обращаться повторно не нужно — пересмотр решений Социальным фондом России будет произведён проактивно. В случае положительного решения единое пособие выплачивается в размере 12807 рублей (50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, — 25614 рублей). Такое право предоставляется многодетной семье однократно в течение всего периода выплаты единого пособия.

С 1 апреля 2027 года вступит в силу ещё одно изменение, которое коснётся граждан, недавно получивших гражданство Российской Федерации.

В частности, устанавливается дополнительное условие — постоянное проживание на территории России в статусе гражданина в течение минимум пяти лет. Это условие не распространяется на граждан, получивших российское гражданство по рождению, в результате признания или приёма в гражданство, включая участников государственной программы переселения соотечественников и членов их семей, а также лиц, участвующих или принимавших участие в специальной военной операции, членов их семей и ветеранов боевых действий.

