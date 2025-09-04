В Мурманской области многодетным семьям будут выдавать земельный сертификат на приобретение участка для ведения подсобного хозяйства

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в регионе появилась дополнительная мера поддержки многодетных семей. С 1 сентября они смогут претендовать на получение земельного сертификата на приобретение участка для ведения подсобного хозяйства, садоводства, личных нужд или индивидуального жилищного строительства. Об этом рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«Правительство региона продолжает реализовывать меры поддержки, направленные на улучшение жилищных условий северян. Так, c 1 сентября многодетные семьи смогут выбирать между двумя мерами поддержки: единовременной денежной выплатой взамен земельного участка и земельным сертификатом на приобретение земельного участка для ведения подсобного хозяйства, садоводства, собственных нужд или индивидуального жилищного строительства», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Таким образом у многодетных семей появилась возможность самостоятельно выбрать земельный участок, где в последующем построить дом или дачу. Подать документы на земельный сертификат номиналом 500 тысяч рублей многодетные семьи могут в администрациях муниципалитетов. Срок действия сертификата – один год со дня принятия решения о его выдаче.

Также порядком предусмотрено, что при отсутствии бюджетных средств заявления на земельные сертификаты и решение о его выдаче будут приниматься, однако перечислят средства уже в следующем году.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, с 1 июля 2025 года до 500 тысяч рублей также увеличен размер выплаты многодетным семьям, который предоставляется взамен земельного участка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552809/#&gid=1&pid=1