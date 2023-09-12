В Мурманской области мобилизованным арендаторам окажут дополнительные меры имущественной поддержки

С января этого года на территории Мурманской области для арендаторов областного имущества, проходящих военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о прохождении военной службы в качестве добровольца, действуют следующие виды имущественной поддержки: отсрочка арендной платы по договору аренды; возможность расторжения договора аренды без применения штрафных санкций.

Правительством Мурманской области принято решение о предоставлении дополнительных мер имущественной поддержки арендаторов, а именно – увеличение периода отсрочки арендных платежей на 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения военной службы.

Напоминаем, что предоставление льгот носит заявительный характер.

Уведомление о получении соответствующей льготы подаётся в адрес арендодателя лично, на бумажном носителе, почтовым отправлением, а также в электронном виде.

Форма уведомления размещена на официальном сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, к уведомлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по мобилизации, либо копии контракта о прохождении военной службы в качестве добровольца.

Телефоны для получения консультаций по договорам аренды: объектов областного имущества – 8(8152) 486-959, 486-952; земельных участков, находящихся в областной собственности – 8(8152) 486-951; земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 8(8152) 689-603.

Фото: https://gov-murman.ru