В Мурманской области мобилизованным арендаторам окажут имущественную поддержку

Правительством Мурманской области принято решение о предоставлении мер имущественной поддержки арендаторам областного имущества, земельных участков, находящихся в областной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Данные льготы распространяются на арендаторов, являющихся физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, руководителей юридических лиц, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации и добровольцев.

Постановлением правительства Мурманской области от 17.01.2023 №20-ПП «О мерах поддержки арендаторов государственного имущества Мурманской области» арендаторы могут получить следующие виды имущественной поддержки: отсрочку арендной платы по договору аренды возможность расторжения договора аренды без применения штрафных санкций.

Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявление необходимо направить в адрес арендодателя: лично, на бумажном носителе; почтовым отправлением; в виде электронного документа.

К заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по мобилизации, либо копии контракта о прохождении военной службы в качестве добровольца.

Подача документов осуществляется в министерство имущественных отношений Мурманской области по адресу: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, 75, e-mail: miomo@gov-murman.ru.

Телефоны для консультаций по договорам аренды:

объектов областного имущества – (88152) 486-959, 486-952;

земельных участков, находящихся в областной собственности – (88152) 486-951;

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – (88152) 689-603.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, органам местного самоуправления Мурманской области рекомендовано принять аналогичные правовые акты, касающиеся муниципального имущества. Администрациями города Апатиты и ЗАТО город Заозерск такие меры поддержки уже приняты.

Фото: https://gov-murman.ru