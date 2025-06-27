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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 12:30

В Мурманской области молодёжная политика является ключевым направлением стратегии социально-экономического развития «На Севере – жить!» и национального проекта «Молодёжь и дети»

Об этом сообщила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

С 2025 года в регионе реализуется новый национальный проект «Молодёжь и дети», включающий 9 федеральных проектов. В рамках этого проекта Комитет молодежной политики Мурманской области реализует два региональных проекта: «Россия – страна возможностей» и «Мы вместе». Мария Чернышева отметила, что «Молодёжь и кадровый потенциал выделены в отдельный блок в губернаторском плане «На Севере – жить!».

Проект «Курс на Север» привлёк более 450 специалистов. Программа «Вернусь с друзьями» привлекла 40 студентов, а «Арктический маяк» – 166 жителей региона. Также оказывается содействие в прохождении практик и стажировок, действует система мер поддержки после окончания учёбы и проводятся профориентационные мероприятия.

Создано 31 муниципальное пространство «СОПКИ» для молодёжи, в которых прошло более 10 тысяч мероприятий, с 290 тысячами посетителей. Около 230 представителей молодёжи стали лауреатами стипендий губернатора. Волонтёрская деятельность вовлекла 54 тысячи человек, более 8 тысяч приняли участие в патриотических мероприятиях. Грантовая поддержка молодёжных инициатив составила 56,8 млн рублей в 2024 году и 39,5 млн рублей за полугодие 2025 года.

В Мурманской области дан старт первому набору в молодёжное правительство, что позволит молодёжи участвовать в управлении регионом и социально-экономическом развитии.

На заседании правительства представители активной молодёжи выступили с докладами о своей работе в волонтерстве, предпринимательстве и других сферах. Более 25 активистов стали участниками заседания и экскурсии по зданию правительства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549329/#&gid=1&pid=1

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