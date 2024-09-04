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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.24 10:40

В Мурманской области молодёжные инициативы в сфере укрепления единства многонационального народа поддерживаются грантами

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Мурманской области особое внимание в рамках стратегического плана «На Севере – жить» уделяется вовлечению молодёжи в важную государственную задачу – укрепление единства многонационального народа Российской Федерации. О результатах работы в этом направлении вчера рассказали на оперативном совещании.

В августе 2024 года в регионе проходил VI межрегиональный молодежный форум «ЭтноМурман», который объединил более 50 молодых и активных людей из 23 регионов России, в том числе из Запорожской области. Главной целью форума являлось создание площадки для культурного и профессионального взаимодействия активной молодежи, занимающейся вопросами реализации государственной национальной и молодёжной политики. Программа форума была наполнена тематическими дискуссиями, мастер-классами и тренингами от федеральных спикеров, направленными на развитие и укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

По мнению заместителя министра внутренней политики Мурманской области Валерия Федько, активное участие молодёжи является ключевым фактором для успешного развития гражданского общества.

Также на реализацию проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, этнокультурного развития на территории Мурманской области, министерством внутренней политики Мурманской области предоставляются гранты. Среди победителей конкурса грантов текущего года – два молодёжных проекта с объёмом финансирования свыше одного миллиона рублей.

Проект «Серия кинотурниров «Снято на Кольском» Мурманской областной молодежной общественной организации «Совет молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области» направлен на повышение интереса молодежи региона к изучению истории родного края через проведение популярного среди молодежи формата – киноквиз «Снято на Кольском» по фильмам, снятым на территории Кольского полуострова в разные годы. В игре командам после ответов предоставляется пояснение ведущего об историческом контексте вопроса, что повышает осведомленность участников и содействует сохранению исторической памяти.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, проект «Сохраняя историю» регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области через ряд патриотических мероприятий способствует объедению молодёжи региона, вовлекая ее в добровольческую деятельность, развивает чувство сопричастности к истории своей семьи, региона и страны. Итоговым событием проекта станет масштабный форум для активной молодёжи региона. Программа форума направлена на выработку идей новых мероприятий, нацеленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и содействие межнациональному и межконфессиональному согласию в подростково-молодёжной среде, что особенно важно в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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