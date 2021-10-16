В Мурманской области молодёжные пространства объединяются под брендом «Сопки» – практики региона по привлечению молодёжи представили на Евразийском женском форуме

В Мурманской области начали появляться молодёжные пространства, объединенные под брендом «Сопки». Об этом заместитель губернатора Елена Дягилева рассказала на сессии «Диалоги женщин о развитии Арктики» Евразийского женского форума.

Делегация Мурманской области представила на форуме лучшие региональные практики привлечения молодёжи в Арктику – создание молодёжных пространств, поддержку добровольческих инициатив и развитие образовательных программ.

Арктическая повестка стала одной из ключевых в рамках работы Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. От Мурманской области в сессии «Диалоги женщин о развитии Арктики» приняли участие заместитель губернатора Елена Дягилева, министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова и руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Участники сессии из России, Финляндии, Норвегии и Канады обсудили направления развития международного сотрудничества при освоении Арктики и роль женщин в его реализации. В режиме видеосвязи к ним обратились посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Открыла сессию член Совета Федерации Елена Зленко.

«Мне кажется, что субъекты федерации, которые объединены макрорегионом Арктическая зона, не только имеют схожие природно-климатические условия, но и развиваются по схожим социально-экономическим запросам. У людей, которые там живут, огромный запрос на новое качество жизни. И сегодня мы поговорим о женском взгляде на развитие Арктической зоны России – что нужно сделать, чтобы население в этой зоне прирастало, и что нужно сделать, чтобы проекты, которые реализуются, привлекали молодежь», – сказала Елена Зленко.

Одна из общих для всех арктических регионов проблем – привлечение молодёжи для работы в Арктике. Сейчас в Мурманской области реализуется порядка 150 инвестиционных проектов, они создадут более 25 тысяч новых рабочих мест.

«Привлечение молодёжи на Север – это сложная и интересная задача, которая требует всеобщих усилий и является одной из приоритетных для правительства Мурманской области, – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева. – Интересная работа по востребованной специальности – это один из ключевых мотивов для молодых людей, желающих создать прочный фундамент для дальнейшей благополучной жизни. Но кроме трудоустройства молодёжи важно, как организован досуг. Именно поэтому в текущем году в Мурманской области начали появляться молодежные пространства, объединенные под брендом «Сопки». Это места для досуга молодежи нового, современного типа, где ребята могут общаться, заниматься творчеством, проектной деятельностью и так далее. В следующем году мы продолжим эту работу, уже с учётом мнения о пространствах от их посетителей, тех, для кого мы их открываем».

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова добавила, что с сейчас в регионе отрыты большие возможности для трудоустройства. Молодые люди могут развиваться в современных технологичных сферах, становиться специалистами мирового уровня.

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис рассказала, как молодёжь, участвуя в добровольческой деятельности, меняет родной край. Участвуя в общественной жизни, у молодых людей появляется дополнительная мотивация развиваться на своей территории. В качестве примера Евгения Чибис привела историю создания «арктического пляжа» в Мурманске.

«Все началось с нескольких ребят, которые решили устроить уборку на заброшенной территории на берегу Кольского залива. Единый волонтёрский центр поддержал идею, и теперь субботники проходят совместно с всероссийским движением «Чистая Арктика», а территория включена в план комплексного развития Мурманска, - рассказала Евгения Чибис. – Это очень вдохновило ребят. Не думаю, что они думают о переезде куда-то ещё в ближайшем будущем. Они искренне любят Мурманскую область».

Евразийский женский форум – крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Форум посвящён глобальной миссии женщин в новой реальности, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.