ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Для будущих космонавтов переделали пустыню под Марс, а для привередливой жены босниец построил вращающийся домВ Заполярье начали регистрировать объекты по «гаражной амнистии»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.10.21 15:00

В Мурманской области молодёжные пространства объединяются под брендом «Сопки» – практики региона по привлечению молодёжи представили на Евразийском женском форуме

В Мурманской области начали появляться молодёжные пространства, объединенные под брендом «Сопки». Об этом заместитель губернатора Елена Дягилева рассказала на сессии «Диалоги женщин о развитии Арктики» Евразийского женского форума.

Делегация Мурманской области представила на форуме лучшие региональные практики привлечения молодёжи в Арктику – создание молодёжных пространств, поддержку добровольческих инициатив и развитие образовательных программ.

Арктическая повестка стала одной из ключевых в рамках работы Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. От Мурманской области в сессии «Диалоги женщин о развитии Арктики» приняли участие заместитель губернатора Елена Дягилева, министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова и руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Участники сессии из России, Финляндии, Норвегии и Канады обсудили направления развития международного сотрудничества при освоении Арктики и роль женщин в его реализации. В режиме видеосвязи к ним обратились посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Открыла сессию член Совета Федерации Елена Зленко.

«Мне кажется, что субъекты федерации, которые объединены макрорегионом Арктическая зона, не только имеют схожие природно-климатические условия, но и развиваются по схожим социально-экономическим запросам. У людей, которые там живут, огромный запрос на новое качество жизни. И сегодня мы поговорим о женском взгляде на развитие Арктической зоны России – что нужно сделать, чтобы население в этой зоне прирастало, и что нужно сделать, чтобы проекты, которые реализуются, привлекали молодежь», – сказала Елена Зленко.

Одна из общих для всех арктических регионов проблем – привлечение молодёжи для работы в Арктике. Сейчас в Мурманской области реализуется порядка 150 инвестиционных проектов, они создадут более 25 тысяч новых рабочих мест. 

«Привлечение молодёжи на Север – это сложная и интересная задача, которая требует всеобщих усилий и является одной из приоритетных для правительства Мурманской области, – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева. – Интересная работа по востребованной специальности – это один из ключевых мотивов для молодых людей, желающих создать прочный фундамент для дальнейшей благополучной жизни. Но кроме трудоустройства молодёжи важно, как организован досуг. Именно поэтому в текущем году в Мурманской области начали появляться молодежные пространства, объединенные под брендом «Сопки». Это места для досуга молодежи нового, современного типа, где ребята могут общаться, заниматься творчеством, проектной деятельностью и так далее. В следующем году мы продолжим эту работу, уже с учётом мнения о пространствах от их посетителей, тех, для кого мы их открываем».

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова добавила, что с сейчас в регионе отрыты большие возможности для трудоустройства. Молодые люди могут развиваться в современных технологичных сферах, становиться специалистами мирового уровня.

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис рассказала, как молодёжь, участвуя в добровольческой деятельности, меняет родной край. Участвуя в общественной жизни, у молодых людей появляется дополнительная мотивация развиваться на своей территории. В качестве примера Евгения Чибис привела историю создания «арктического пляжа» в Мурманске.

«Все началось с нескольких ребят, которые решили устроить уборку на заброшенной территории на берегу Кольского залива. Единый волонтёрский центр поддержал идею, и теперь субботники проходят совместно с всероссийским движением «Чистая Арктика», а территория включена в план комплексного развития Мурманска, - рассказала Евгения Чибис. – Это очень вдохновило ребят. Не думаю, что они думают о переезде куда-то ещё в ближайшем будущем. Они искренне любят Мурманскую область».

Евразийский женский форум – крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Форум посвящён глобальной миссии женщин в новой реальности, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: VII СОЗЫВ - НОВЫЙ СОСТАВМурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Яхочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Комментарий к новости:В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:15Городские хроники (6+)23:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)00:00«Большая маленькая Я». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Война чеков: картофель в магазинах дорожает, цены на морковь снижаются-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 55 копеек, евро – почти на 61 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала международная партнёрская проверка-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)При принятии соответствующего закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика