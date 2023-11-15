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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.23 11:00

В Мурманской области можно будет взять «Арктическую ипотеку» под 2% в том числе для покупки жилья на вторичном рынке

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в Мурманской области реализуется государственный проект льготного жилищного кредитования – «Арктическая ипотека». 

Воспользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых можно для приобретения жилья на первичном рынке, в том числе для участия в долевом строительстве, и на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах и сельских поселениях региона.

Согласно реестру административно-территориального устройства Мурманской области к сельским относятся порядка 100 населённых пунктов в разных уголках региона. Моногородами являются территории Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Ковдора, Заполярного, Никеля и Ревды. 

«Так, например, в Кировске средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 72 тысячи рублей, в Мончегорске и Междуречье – не более 45 тысяч, в Оленегорске и Туломе – порядка 35 тысяч, а в Ловозере и Пушном – около 13 тысяч. Все эти населенные пункты подходят под определение сельских поселений или моногорода, а рыночная стоимость не превышает среднестатистическую по региону», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк. 

Важно, что стоимость квадратного метра недвижимости не должна превышать среднерыночный показатель в регионе, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на дату заключения кредитного договора. 

Также реализовать льготный кредит можно на покупку или строительство дома, в том числе с привлечением сертификата региональной программы «Свой дом в Арктике», кроме того, можно использовать средства материнского капитала. То есть при оформлении ипотеки есть возможность использовать финансовые инструменты других программ.  

Размер кредита составляет от 500 тысяч рублей до 6 миллионов рублей, а его срок – от 3 до 20 лет. При этом минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. 

В настоящее время банками-партнерами «Арктической ипотеки» уже стали ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Газпромбанк», ФК «Открытие», АО «ВБРР», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк». На данный момент все банки уже начали принимать заявки от жителей Мурманской области, оформление всех необходимых документов начнется после принятия постановления Правительства Российской Федерации. 

Условия программы аналогичны программе Дальневосточной ипотеки. Получателями могут стать молодые семьи до 36 лет, одинокие родители в возрасте до 36 лет, участники программы «Гектар Арктики», врачи и учителя, имеющие стаж работы в Арктической зоне РФ не менее 5 лет, а также специалисты, привлеченные в регион для трудовой деятельности, и вынужденные переселенцы. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, условия Арктической ипотеки не распространяются на рефинансирование ранее оформленных жилищных кредитов. 

Срок действия программы рассчитан до конца 2030 года. 

Напомним, 20 июля 2023 года на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов в Мурманске Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о распространении Дальневосточной ипотеки на Арктическую зону РФ. Ранее Андрей Чибис выступил с ней на профильной рабочей группе, после чего предложение активно прорабатывалось совместно с Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Внедрение этого вида поддержки было закреплено главой государства в виде поручения.  

 

Фото: https://gov-murman.ru

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