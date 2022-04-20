В Мурманской области можно получить субсидию на замену вышедшего из строя бойлера

Правительство Мурманской области продолжает оказывать помощь в приведении многоквартирных домов в порядок. Так Министерство строительства региона предоставляет субсидию на замену вышедших из строя водоподогревателей.

«В прошлом году по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на выделенные из областного бюджета средства в 28 многоквартирных домах Мурманска и Кандалакши были заменены бойлеры, вышедшие из строя до 1 октября 2020 года. Тем не менее, работа в этом направлении продолжается. Так мы предоставляем субсидию на установку нового водоподогревателя в размере 50% стоимости работ по контракту. Обязательное условие получения такой поддержки – наличие источника финансирования второй половины стоимости этих работ», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Вторым источником финансирования может быть и местный бюджет по согласованию с муниципалитетом, и средства спецсчета по накоплению взносов на капитальный ремонт, в случае, если владельцем спецсчета определён региональный оператор, а также средства управляющей организации. Однако в последнем случае собственники должны будут возместить затраты управляющей организации, в том числе и в рассрочку.

Документы подаются в комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при Минстрое Мурманской области, которая после их рассмотрения принимает решение о выделении средств. В 2022 году на эти цели предусмотрено 17,7 млн рублей, сообщает Министерство строительства Мурманской области.