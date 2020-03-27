В Мурманской области на 1 февраля 2020 года увеличилась просроченная задолженность по заработной плате на 5,0 млн рублей

Как сообщает Мурманскстат, по сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 марта 2020 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 113,9 млн рублей и по сравнению с уровнем на 1 февраля 2020 года увеличилась на 5,0 млн рублей, в основном, за счёт её роста в АО «Мурманское морское пароходство».

Вся задолженность образовалась по причине отсутствия собственных средств хозяйствующих субъектов. Наибольшая сумма отмечена в организациях, расположенных в городе Мурманске, ЗАТО г. Североморск, Ковдорском районе и ЗАТО Александровск.

Из восьми организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности, пять находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 57,2% всей задолженности по заработной плате (на 1 февраля 2020 года – 60,8%).

Численность работников, перед которыми имелась задолженность, составила 1319 человек, в том числе в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, на транспорте – 546, в строительстве – 134, обрабатывающих производствах – 35 человек. В среднем одному работнику организаций, имевших просроченную задолженность, не выплачено 86339 рублей зарплаты.