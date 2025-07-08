В Мурманской области на 1 мая 2025 года количество убыточных организаций составляло 39,7%

Мурманскстат опубликовал сведения о финансовых результатах деятельности организаций Мурманской области в январе–апреле 2025 года. Как сообщает статистическое ведомство, за четыре месяца текущего года организациями региона получено 50,3 млрд рублей прибыли и 64,8 млрд рублей убытка (в январе-апреля 2024 года – соответственно 40,6 млрд рублей и 24,2 млрд рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона составил 14,5 млрд рублей убытка (в январе-апреле 2024 года – 16,3 млрд рублей прибыли).

В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню соответствующего периода 2024 года увеличилась на 5,2 процентного пункта и составила 39,7%.

Наибольшая сумма убытков в финансовых результатах организаций нашего региона по видам экономической деятельности в январе-апреле 2025 года зафиксирована в обрабатывающих производствах (54063,1 млн рублей), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (4658,2 млн рублей), сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (2587,9 млн рублей).