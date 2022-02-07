В Мурманской области на 1 января 2022 года в рамках «гаражной амнистии» зарегистрировано право собственности на 171 гараж и 31 земельный участок

Росреестр на постоянной основе проводит мониторинг применения во всех субъектах Российской Федерации так называемого закона о «гаражной амнистии», вступившего в силу 1 сентября 2021 года. Оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме в течение 5 лет (до 1 сентября 2026 года).

«Реализацию закона о «гаражной амнистии» мы начали осенью 2021 года, всего 4 месяца назад. Со всеми регионами регулярно проводили методическую и разъяснительную работу, плотно взаимодействовали с нашими территориальными органами по всем возникающим вопросам. По состоянию на 30 декабря 2021г. по всей стране по правилам, предусмотренным новым законом, зарегистрировано 3797 земельных участков общей площадью 112101,7 кв. метров и 4733 гаража. Также дополнительно включены сведения о 1324 объектах недвижимости, в отношении которых в ЕГРН внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости, благодаря чему собственники указанных объектов смогут также оформить землю под гаражами. В 2022 году ожидаем, что активность граждан по использованию инструментов гаражной амнистии увеличится», - отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

О реализации закона о «гаражной амнистии» на территории Мурманской области рассказала заместитель руководителя областного Росреестра Элеонора Кукунова (фото):

- В нашем регионе по состоянию на 1 января 2022 года в рамках «гаражной амнистии» зарегистрировано право собственности на 171 гараж и 31 земельный участок общей площадью 1252 кв. метров. Учитывая, что в области тысячи гаражей без оформленных прав, мы совместно с муниципалитетами проводим активную разъяснительную работу среди населения, в том числе через средства массовой информации, в ходе «горячих линий» и личных приемов граждан, организуем выездные встречи с членами «гаражных кооперативов. Отмечу, что наиболее активно оформляют свои права владельцы гаражей в Мурманске, Полярных Зорях, Апатитах и Кандалакше. Опять же оформление гаража и земельного участка под ним требует подготовки технической и межевой документации, что занимает определенное время. Поэтому рост обращений в рамках «гаражной амнистии» мы ожидаем в текущем 2022 году.

Закон устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, в частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям.

Закреплён перечень документов, необходимых для приобретения гражданами земельных участков, расположенных под такими объектами гаражного назначения.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен наследнику гражданина. Также земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства, может быть предоставлен гражданину, приобретшему такой гараж по соглашению от первоначального владельца.

Уточнено, что инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов или на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

Применение закона «о гаражной амнистии» обеспечивается государственными и муниципальными органами на постоянной основе. Во всех регионах страны ведется работа по разработанным Росреестром методическим рекомендациям.pdf. Материалы в простой и доступной форме помогают гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.

Фото пресс-службы Управления Росреестра по Мурманской области.