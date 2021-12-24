В Мурманской области на 10% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

На территории Мурманской области на 10% снизилось количество зарегистрированных наркопреступлений за последние десять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая плановое заседание Антинаркотической комиссии Мурманской области.

«Хочу поблагодарить всех членов комиссии, участников этой работы за то, что было сделано. Потому что результаты говорят сами за себя. Во-первых, у нас за год по тому периоду, который мы можем точно измерить, снизилось число зарегистрированных преступлений, именно связанных с наркотиками. Почти на 120 случаев – это очень неплохой показатель. Так, снижение составило 10%», – отметил глава региона.

Кроме того, Андрей Чибис добавил, что в области резко вырос показатель раскрываемости наркопреступлений.

«Почти вдвое больше преступлений раскрыто в этом году по сравнению с предыдущим годом. И очень активно идёт работа по прекращению деятельности интернет-ресурсов, выявлению тех, кто сбывает и продаёт наркотики. Понятно, что наркодилеры ищут новые способы реализации, но, тем не менее, очень важно, что правоохранительные органы стараются очень чётко и оперативно на это реагировать», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, положительная динамика свидетельствует о правильности решений, принимаемых членами Антинаркотической комиссии Мурманской области, но это не повод расслабляться, так как проблема серьёзная не только для региона, но и в целом для страны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, члены АНК обсудили вопросы, связанные с деятельностью молодёжных общественных организаций в сфере профилактики наркомании, с выявлением и пресечением преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных военнослужащими войсковых частей региона. Также комиссия рассмотрела план работы на 2022 год.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433090/#&gid=1&pid=1