В Мурманской области на 10 тысяч рублей увеличены выплаты опекунам недееспособных граждан

С 1 января 2025 года в Мурманской области вступил в силу новый региональный закон, который существенно повышает размер ежемесячного вознаграждения для опекунов недееспособных граждан. Теперь они будут получать 27200 рублей вместо прежних 17000 рублей.

Этот шаг направлен на поддержку тех, кто берёт на себя ответственность за уход за людьми, неспособными самостоятельно заботиться о себе. Выплаты будут осуществляться органами опеки и попечительства за счёт областного бюджета на основании договора об осуществлении опеки на возмездных условиях.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, принятые изменения должны создать более благоприятные условия для опекунов, что, в свою очередь, улучшит уровень социальной защиты недееспособных граждан в регионе.