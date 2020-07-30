В Мурманской области на 100% обновлён парк машин выездных бригад скорой медицинской помощи. Сегодня первый заместитель губернатора Оксана Демченко вручила ключи от девяти новых реанимобилей главному врачу Мурманской областной станции скорой медпомощи Павлу Соколову.

Машины класса «С» получены в рамках федеральной поставки для борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции и будут переданы подразделениям областной станции скорой помощи. Реанимобили оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, а также дополнительными обогревателями для комфортной работы бригад врачей в зимний период. Три кареты останутся в Мурманске, две направят в Оленегорск, по одной – в Мончегорск, Ковдор, Ревду и Енский.

«Обновление парка машин – хорошее подспорье для привлечения новых кадров. Этот вопрос, безусловно, очень важен для региона. В рамках плана «На Севере - жить» мы увеличиваем количество заключаемых договоров по целевому обучению по программам ординатуры. Студентов 4-5 курсов приглашаем на работу в муниципалитетах области», – прокомментировала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в 2019 году в Мурманскую область доставлено 56 автомобилей скорой медицинской помощи, в 2020 приобретено 28 машин, кроме того, до конца года за счёт средств федерального бюджета ожидается поставка еще 15 автомобилей класса «B».