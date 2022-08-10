В Мурманской области на 13% сократилось количество ДТП

В Мурманской области сократилось количество ДТП. В этом году их зафиксировано 328, что почти на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он также подчеркнул, что такая тенденция говорит об эффективности мер, которые проводятся в регионе.

«При этом многое ещё предстоит сделать. В частности – продолжить сокращение количества ДТП с участием детей. В преддверии учебного года прошу обратить внимание на пешеходные переходы не только у школ и детских садов, но и у учреждений дополнительного образования. Проверку переходов необходимо провести во всех муниципалитетах: чтобы была нанесена разметка, установлены соответствующие знаки, устранены препятствия, загораживающие водителям обзор. А с наступлением темного времени суток необходимо провести профилактику и обеспечить школьников светоотражающими элементами. Эта работа должна быть постоянной», - акцентировал внимание губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поручил региональному Минтрансу провести мониторинг соответствия пешеходных переходов предъявляемым стандартам, привлечь к этой работе Госавтоинспекцию и других профильных специалистов. Отдельно пригласил активистов «Единой России» в рамках партпроекта «Новая школа» и «Безопасные дороги» так же присоединиться к этой работе. Как отметил губернатор, необходимо своевременно выявить все недостатки, влияющие на безопасность перехода проезжей части дорог по пешеходным переходам. В свою очередь региональный Минобр продолжит вести информационно-разъяснительную работу с родителями и детьми в части соблюдения правил дорожного движения.