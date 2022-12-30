В Мурманской области на 13% сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

На территории региона по итогам 2022 года на 13% снизилось количество зарегистрированных наркопреступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 29 декабря сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая заседание антинаркотической комиссии Мурманской области.

«Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, сократилось на 13%. И, что ещё более важно, сократилось количество таких преступлений с участием несовершеннолетних. Положительная динамика свидетельствует о работе, которая проводится в регионе правоохранительными органами. В том числе это связано также с тем, что в этом году школьникам региона была представлена возможность легально заработать деньги на общественно-полезных работах после учебы и во время каникул», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на положительную динамику снижения наркопреступлений, расслабляться нельзя. Преступники постоянно совершенствуют свои методы, наращивают своё присутствие в цифровом пространстве.

«В регионе ведётся постоянная работа по выявлению таких сайтов и их блокировке, и нам очень важно не снижать уровень внимания к этой проблеме», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе заседания начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Леонид Крючков подробнее рассказал о результатах работы по реализации мероприятий, направленных на сокращение наркопреступности. Также комиссия рассмотрела план работы на 2023 год.

Фото: https://gov-murman.ru