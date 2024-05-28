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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.24 12:00

В Мурманской области на 14% вырос спрос на кадровиков

В Мурманской области спрос на кадровых работников вырос за год сразу на 14%. Среди регионов СЗФО область занимает четвертое место по спросу на кадровых специалистов. Лидерами же в этом году являются Калининградская (число новых рабочих мест взлетело сразу на 98%) и Ленинградская область (+95% новых рабочих мест).

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на специалистов по кадрам и выяснили, как изменились предлагаемые им зарплаты. 

За первый квартал 2024 года в России было открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов по кадрам – спрос на них увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом медиана предлагаемой кадровикам заработной платы выросла на 8,6 тысячи рублей и составила 55,3 тысячи рублей.

В Мурманской области спрос на кадровых работников вырос за год сразу на 14%. Среди регионов СЗФО область занимает четвертое место по спросу на кадровых специалистов. Лидерами же в этом году являются Калининградская (число новых рабочих мест взлетело сразу на 98%) и Ленинградская область (+95% новых рабочих мест).

При этом средняя зарплата для таких специалистов в Мурманской области за год выросла на 10 тысяч рублей и уже достигает 60 тысяч рублей.

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты кадровикам готовы платить работодатели из Москвы (84,4 тысячи рублей, что на 13,5 тысячи больше, чем год назад), Камчатского края (75,0 тысячи рублей, рост на 10,0 тысяч рублей) и Московской области (70,0 тысяч рублей, рост на 10,0 тысяч рублей).

Чаще всего кадровых работников в 2024 году ищут компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18% от всех вакансий кадровиков в первом квартале 2024 года), «Розничная торговля» и «Продукты питания» (по 13%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (9%) и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%). Отметим, что именно эти отрасли сегодня испытывают особенно острый дефицит соискателей и ведут активный подбор персонала.

Наиболее высокую зарплату специалистам по кадрам сегодня предлагают в строительной отрасли – сразу 74,3 тысячи рублей, что на 14,6 тысячи рублей больше, чем год назад. На втором месте по уровню предлагаемых кадровикам зарплат – компании из добывающей отрасли (72,0 тысячи рублей, рост на 22,0 тысячи рублей год к году), на третьем – химическое производство (65,3 тысячи рублей, рост на 16,0 тысяч рублей).

Регион

Насколько вырос

 спрос на кадровиков

за год

Уровень

предлагаемой

зарплаты

Насколько

выросла

зарплата

за год

Ленинградская

область

95%

65 000 ₽

13 400 ₽

Калининградская

область

98%

50 000 ₽

9 400 ₽

Вологодская

область

53%

43 000 ₽

8 000 ₽

Мурманская

область

14%

60 000 ₽

10 000 ₽

Архангельская

область

10%

47 500 ₽

7 500 ₽

Республика

Коми

11%

45 000 ₽

2 000 ₽

Псковская

область

31%

40 000 ₽

14 400 ₽

Республика

Карелия

36%

44 000 ₽

2 500 ₽

Новгородская

область

10%

41 000 ₽

6 000 ₽

 

(Топ-15 отраслей компаний по уровню зарплат, предлагаемых специалистам по кадрам, 2024 год, рублей наглядно представлен на диаграмме).

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