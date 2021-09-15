В Мурманской области на 19,3% возросла преступность среди несовершеннолетних

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-август 2021 года. Всего за этот период зарегистрировано 7829 преступлений, что на 183, или 2,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (32,2%), мошенничества (20,6%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,4%).

Число краж возросло на 1,5%, а мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 4,5% и 13,4% соответственно.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 0,8% (с 2284 до 2303), а их удельный вес на 0,9% и составил 29,4% (28,5%).

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 0,2% (с 47,3% до 47,1%).

Количество убийств сократилось на 15% и составило 17 преступлений (АППГ-20).

Зарегистрировано 69 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 24,2%.

Количество погибших в результате преступных посягательств возросло на 4,7% и составляет 75 лиц.

Число лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, уменьшилось на 34,2% и составило 106 лиц.

За январь – август текущего года на 13,2% (с 235 до 204) снизилось число зарегистрированных преступлений экономической направленности, число преступлений коррупционной направленности незначительно возросло (+2,3%, с 44 до 45).

Число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 12,5% (с 16 до 14).

Более половины преступлений (2781) совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а каждое четвертое (1074) - в состоянии алкогольного опьянения.

На 19,3% возросла преступность среди несовершеннолетних (со 145 до 173).