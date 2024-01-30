В Мурманской области на 2024 год в три раза увеличено количество грантов на реализацию проектов программы «Арктическая школа»

В Мурманской области в 2024 году победителями конкурсного отбора программы «Арктическая школа» станут 80 школ и детских садов с проектами на общую сумму около 300 млн рублей – количество грантов увеличено в три раза по сравнению с 2023 годом. Об этом вчера на оперативном совещании сообщила министр образования и науки Диана Кузнецова.

В школах обновят 6 столовых, 9 спортзалов, 16 общественных пространств – библиотек, актовых залов, проектных центров, 6 центров олимпиадной подготовки «Уникум», размер грантов по этим направлениям составит 5 млн рублей. Кроме того, в школах отремонтируют и наполнят современным оборудованием 21 кабинет, по этому направлению размер гранта составит 2,6 млн рублей.

В 2024 году добавлено новое направление – грант на поощрение школ за популяризацию Мурманской области. В конкурсном отборе могут участвовать организации, которые регулярно проводят экскурсии для учеников на предприятия и другие знаковые места региона, знакомят ребят с промышленным и туристическим потенциалом родного края. 5 победителей в этой номинации получат гранты в 2,6 млн рублей.

«На преобразование пространств в детских садах будет выделено 17 грантов по 2,7 млн рублей по двум направлениям. 12 – на преобразование спортивных и музыкальных залов, игровых пространств, в том числе патриотической направленности. Ещё 5 грантов – на создание интеллектуальной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях, это новое направление «Уникум. Малыш», – сообщила министр.

Проект «Арктическая школа», реализуемый по инициативе губернатора Андрея Чибиса, является одним из самых востребованных и входит в стратегический план «На Севере – жить»: за три года в образовательных организациях обновлены более 200 пространств, новые условия созданы более чем для 72 тысяч детей. Кроме того, в этой программе участвовали школы Приморского района Запорожской области: в прошлом году в них обновили три пространства, новые условия создали почти для 700 ребят.

Приём заявок на участие в конкурсном отборе проводится с 31 января по 1 марта, подведение итогов состоится 18 марта.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, помимо грантов в рамках программы «Арктическая школа», в регионе объявлены ещё 10 конкурсных отборов: для школ на повышение качества образования и квалификации педагогов, реализации модели «Ресурсный класс», для лучших школ региона, на поддержку инициативных проектов учеников, сопровождение индивидуальных проектов одарённых детей. В сфере дополнительного образования идут конкурсные отборы на реализацию инновационных проектов и развитие программ в негосударственных организациях. Также можно получить гранты на реализацию в вузах дополнительных программ социально-педагогической направленности и психолого-педагогическое консультирование.

Фото: https://gov-murman.ru