Северянам станет проще получить компенсацию за проезд в отпуск на личном автомобилеМуниципалитеты Мурманской области могут получить дополнительные средства для создания доступной среды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.01.24 10:15

В Мурманской области на 2024 год в три раза увеличено количество грантов на реализацию проектов программы «Арктическая школа»

В Мурманской области в 2024 году победителями конкурсного отбора программы «Арктическая школа» станут 80 школ и детских садов с проектами на общую сумму около 300 млн рублей – количество грантов увеличено в три раза по сравнению с 2023 годом. Об этом вчера на оперативном совещании сообщила министр образования и науки Диана Кузнецова.

В школах обновят 6 столовых, 9 спортзалов, 16 общественных пространств – библиотек, актовых залов, проектных центров, 6 центров олимпиадной подготовки «Уникум», размер грантов по этим направлениям составит 5 млн рублей. Кроме того, в школах отремонтируют и наполнят современным оборудованием 21 кабинет, по этому направлению размер гранта составит 2,6 млн рублей.

В 2024 году добавлено новое направление – грант на поощрение школ за популяризацию Мурманской области. В конкурсном отборе могут участвовать организации, которые регулярно проводят экскурсии для учеников на предприятия и другие знаковые места региона, знакомят ребят с промышленным и туристическим потенциалом родного края. 5 победителей в этой номинации получат гранты в 2,6 млн рублей.

«На преобразование пространств в детских садах будет выделено 17 грантов по 2,7 млн рублей по двум направлениям. 12 – на преобразование спортивных и музыкальных залов, игровых пространств, в том числе патриотической направленности. Ещё 5 грантов – на создание интеллектуальной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях, это новое направление «Уникум. Малыш», – сообщила министр.

Проект «Арктическая школа», реализуемый по инициативе губернатора Андрея Чибиса, является одним из самых востребованных и входит в стратегический план «На Севере – жить»: за три года в образовательных организациях обновлены более 200 пространств, новые условия созданы более чем для 72 тысяч детей. Кроме того, в этой программе участвовали школы Приморского района Запорожской области: в прошлом году в них обновили три пространства, новые условия создали почти для 700 ребят.

Приём заявок на участие в конкурсном отборе проводится с 31 января по 1 марта, подведение итогов состоится 18 марта.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, помимо грантов в рамках программы «Арктическая школа», в регионе объявлены ещё 10 конкурсных отборов: для школ на повышение качества образования и квалификации педагогов, реализации модели «Ресурсный класс», для лучших школ региона, на поддержку инициативных проектов учеников, сопровождение индивидуальных проектов одарённых детей. В сфере дополнительного образования идут конкурсные отборы на реализацию инновационных проектов и развитие программ в негосударственных организациях. Также можно получить гранты на реализацию в вузах дополнительных программ социально-педагогической направленности и психолого-педагогическое консультирование.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Гибридный формат работы с удаленкой понадобится в ближайшие годы сразу каждому третьему работнику в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Shamay
26.01.24 00:30
Громадное спасибо Матвиенко за постоянную поддержку Арктики!
Комментарий к новости:Арктика и Дальний Восток — это общенациональный проект, на который в России возлагают большие надежды
Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.
25.01.24 16:16
Здравствуйте мурманчане, гости города-героя! Пишет Вам педагог, ветеран труда Тамара Александровна Ушинская. Что можно сказать, увидев сей телевизионный сюжет? Хочу сказать, что моя дочь ни в чем не
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается рассмотрение дела директора единственного частного детского сада в столице Заполярья
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Период нестабильности: отмечен рост спроса населения на наличные деньги-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 32 копейки, евро теряет почти 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На выставке «Россия» подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска-PRO ЖКХ (18+)В рамках плана «На Севере – жить» с 2019 года в Мурманской области отремонтировано более 20% всех подъездов-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика