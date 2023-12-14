В Мурманской области на 2026 год предусмотрен профицит областного бюджета в сумме 1,5 млрд рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, депутаты Мурманской областной Думы вчера рассмотрели в третьем чтении проект закона об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Главный финансовый документ был принят депутатами в окончательной редакции.

Основные параметры бюджета Мурманской области 2024 года составляют: в части доходов 127,7 млрд рублей; в части расходов 142,8 млрд рублей.

Бюджет на 2024 и 2025 год запланирован с дефицитом в объёме 15,0 млрд рублей и 0,1 млрд рублей. На 2026 год предусмотрен профицит областного бюджета в сумме 1,5 млрд рублей. Госдолг региона будет оставаться на безопасном уровне.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, параметры областного бюджета полностью удовлетворяют требованиям, установленным Минфином России в части ограничения размера дефицита и государственного долга.

Областной бюджет в очередном году по-прежнему сохранит социальную направленность около 84,5 млрд рублей, или почти 60% от общего объёма расходов бюджета на 2024 год будут направлены на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

Фото: https://gov-murman.ru