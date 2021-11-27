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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.21 13:00

В Мурманской области на 40% увеличилось количество инвестиционных проектов, сопровождаемых Корпорацией развития

В 2021 году количество инвестиционных проектов, сопровождаемых Корпорацией развития Мурманской области, увеличилось на 40% – до 67. Об этом вчера рассказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова в ходе доклада о текущих результатах деятельности организации на заседании правительства региона.

Корпорация развития Мурманской области – специализированная организация по работе с инвесторами в регионе, работающая с 2013 года. С сентября 2020 года ее возглавляет Светлана Панфилова. Корпорация развития занимается не только сопровождением инвесторов, но и сама реализует проекты. Таким примером стало строительство рыбоперерабатывающего завода «Терский берег» в Умбе. Благодаря этому беломорские рыбаки смогли продолжить заниматься традиционным промыслом. В первом сезоне работы завод принял и переработал порядка 60 тонн рыбы.

«В конце 2020 года портфель Корпорации развития Мурманской области насчитывал 46 инвестиционных проектов. Если не брать во внимание различные инвестиционные инициативы, сейчас наши сотрудники сопровождают порядка 67 проектов общим объемом инвестиций почти 400 миллиардов рублей. Вместе они создадут более 8 тысяч рабочих мест. Также мы содействуем инвесторам в получении статуса резидента Арктической зоны. Из 80 компаний, ставших резидентами АЗРФ в этом году, 27 находились на сопровождении Корпорации развития», – сказала Светлана Панфилова.

С 2020 года на базе Корпорации развития действует региональный центр ГЧП, который на данный момент структурирует 20 проектов по строительству школ, спортивных комплексов, котельных и других социально значимых объектов. В рамках государственно-частного партнерства в феврале 2021 года в Мурманске открылась новая ледовая арена «Метеор», ставшая первым в регионе спортивным объектом, возведенным на условиях концессионного соглашения. А в августе правительство Мурманской области заключило новое концессионное соглашение, подготовленное Корпорацией развития, – по модернизации системы теплоснабжения в Ковдоре.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году Корпорация развития продолжит работу над ключевыми задачами и комплексными проектами, направленными на развитие Северного морского пути, Мурманского транспортного узла, придорожного сервиса, вертолётного туризма и других.

 

 

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
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Игорь
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Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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