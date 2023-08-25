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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.23 12:00

В Мурманской области на 42% вырос спрос на дорожных строителей

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от компаний из отрасли дорожного строительства. Выяснилось, что за последние три года спрос на персонал со стороны этих работодателей в России вырос в полтора раза.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», во II квартале 2023 года компании из отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное» открыли более 46 тысяч вакансий по всей России. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выросли и средние предлагаемые в отрасли зарплаты: с 75,9 тысячи рублей во II квартале 2020 года до 109,2 тысячи во II квартале 2023 года.

В Мурманской области спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос сразу на 42% по сравнению с 2020 годом (то есть, более чем в два раза). Диапазон зарплат увеличился с 63000 - 91954 в 2020 году до 90000 - 155172 рублей в 2023 году.  

Сегодня лидерами по количеству вакансий в отрасли дорожного строительства являются Москва (14% вакансий), Красноярский край (11%), Санкт-Петербург (6%), а также Республика Башкортостан и Свердловская область (по 4%). 43% вакансий в отрасли дорожного строительства предполагают работу вахтовым методом. В каждой второй вакансии (55%) требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, в каждой третьей (33%) – от 3 до 6 лет. 

Чаще всего работодатели находятся в поисках машинистов (11% вакансий), водителей (9%), прорабов (7%), инженеров ПТО (6%), разнорабочих (5%). Также существенная часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), на геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).

«Показательно, что все перечисленные специалисты сегодня находятся в дефиците. Так, на одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего приходится менее двух активных резюме. Кстати, именно машинистам и сварщика предлагают наиболее высокую в отрасли заработную плату – в среднем около 150 тысяч рублей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Топ-15 наиболее востребованных специализаций в отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное», июнь-июль 2023 года

Специализация

Доля от кол-ва вакансий

в отрасли

hh.индекс

(кол-во резюме

на вакансию)

Средняя

Предлагаемая

зарплата

Машинист

11,4%

1,8

149 425 ₽

Водитель 

8,9%

3,2

114 942 ₽

Прораб, мастер СМР

6,8%

2,4

137 931 ₽

Инженер ПТО, инженер-сметчик

5,9%

3,0

114 942 ₽

Разнорабочий 

4,9%

1,9

80 459 ₽

Инженер-конструктор, проектировщик 

3,6%

3,6

103 448 ₽

Сварщик

3,5%

1,8

149 425 ₽

Геодезист

3,4%

2,8

137 931 ₽

Электромонтажник 

3,0%

2,0

98 850 ₽

Монтажник

2,6%

2,4

116 091 ₽

Слесарь, сантехник 

2,4%

1,6

109 195 ₽

Автослесарь, автомеханик 

1,8%

1,3

103 448 ₽

Бухгалтер 

1,8%

4,6

70 000 ₽

Сервисный инженер, механик

1,6%

4,3

100 000 ₽

Менеджер по продажам

1,5%

3,1

114 942 ₽

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