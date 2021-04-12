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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.21 13:00

В Мурманской области на 52,9% увеличилась преступность среди несовершеннолетних

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-март 2021 года. В этот период всего зарегистрировано 2847 преступлений, что на 144 или 4,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В структуре преступности преобладают кражи (30,1%), мошенничества (18,2%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,7%).

Число краж возросло на 0,7%, мошенничеств на 10,4%, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 27,6%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 6,4% (с 807 до 859), а их удельный вес возрос на 3,2% и составил 30,2%.

При росте регистрации увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений на 3,9 и составила 60%.

Количество убийств осталось на уровне прошлого года и составило 8 преступлений.

Зарегистрировано 30 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 25%.

Количество погибших в результате преступных посягательств сократилось на 20% и составило 28 лиц.

Число лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 40% и составило 36.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности возросло на 2,2% и составило 92, коррупционной направленности сократилось на 27,8% (13).

Количество экологических преступлений сократилось на 15,8% и составило 16.

Не зарегистрировано преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств.

Более половины преступлений (1123) совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а каждое четвертое - в состоянии алкогольного опьянения.

На 52,9% увеличилась преступность среди несовершеннолетних (с 51 до 78).

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