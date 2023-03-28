В Мурманской области на 61% выросла раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков через интернет

На территории региона по итогам 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% снизилось количество зарегистрированных наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом 27 марта сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая заседание Антинаркотической комиссии Мурманской области.

«Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Мурманской области является одной из ключевых задач в рамках стратегии национальной безопасности. По итогам 2022 года у нас зарегистрировано на 20% меньше преступных деяний, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков посредством возможностей ИТТ, в том числе на 25% сократилось количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков через интернет, а их раскрываемость выросла на 61%. Также сократилось количество заболеваемости наркоманией и наркологическими расстройствами», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона особо подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику в цифровом выражении, работу по борьбе с наркопреступлениями нужно усилить.

«Необходимо актуализировать перечень направлений нашей совместной работы, а также, в связи с тем, что преступность в этой сфере не стоит на месте, нужно определить какие дополнительные меры нам предпринять, чтобы работа по борьбе с наркопреступлениями была более эффективной. Прошу в докладах делать акцент на проблемных вопросах», – сказал губернатор.

В заседании в режиме видеоконференции приняли участие руководители правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе заседания заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Руслан Барсук подробно доложил о том, как в регионе проводится работа по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в данной сфере. Также комиссия заслушала отчёт регионального министерства здравоохранения о состоянии заболеваемости наркоманией и наркологическими расстройствами на территории Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru