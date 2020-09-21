В Мурманской области на 77,8% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-август 2020 года. Как сообщает надзорное ведомство, всего в нашем регионе зарегистрировано 8012 преступлений, что на 33, или 0,4%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (31%), мошенничества (21,1%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (10,5%).

Число краж увеличилось на 4,1%, мошенничеств на 23,9%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 6,2%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 31,7% (с 1 734 до 2 284), их удельный вес увеличился на 6,8% и составил 28,5%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 20% (с 25 до 20).

Зарегистрировано 91 преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 18,8%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 11,1% и составило 72 лица.

Количество лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, уменьшилось на 1,8% и составило 161.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 13,6%, а коррупционной направленности – на 22,8%.

Число экологических преступлений увеличилось на 6% и составило 88.

На 77,8% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств (с 9 до 16).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.