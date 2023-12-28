В Мурманской области на 7,9 % возрастут размеры окладов работников государственных областных учреждений

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым с 1 января 2024 года размеры должностных окладов работников государственных областных учреждений будут увеличены на 7,9 %. Данная мера будет распространена на более 27 тысяч северян, работающих в бюджетной сфере.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, данная мера была озвучена губернатором в ходе обсуждения проекта бюджета на 2024 год и плановый период с представителями заполярных фракций и получила поддержку депутатов Мурманской областной Думы.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области рекомендовано принять аналогичные решения в отношении работников муниципальных учреждений.

Фото: https://gov-murman.ru