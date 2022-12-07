В Мурманской области на 89% вырос спрос на соискателей с инвалидностью

С начала года в Мурманской области работодатели разместили более 1000 предложений о работе, доступных соискателям с инвалидностью, это 3% от всех вакансий, открытых в регионе. В целом по стране доля предложений для соискателей с ОВЗ также составила 3%. Работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ограниченными возможностями: по сравнению с прошлым годом количество вакансий для них выросло в Мурманской области на 89% (в целом по РФ на 37%).

В начале декабря в стране отмечается Международный день инвалидов, к этому событию аналитики hh.ru оценили, есть ли в Мурманской области рост вакансий, подходящих для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), почему компании стали чаще приглашать на работу соискателей с ОВЗ и какие зарплаты они могут получить.

С начала года в Мурманской области работодатели разместили более 1000 предложений о работе, доступных соискателям с инвалидностью, это 3% от всех вакансий, открытых в регионе. В целом по стране доля предложений для соискателей с ОВЗ также составила 3%. Работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ограниченными возможностями: по сравнению с прошлым годом количество вакансий для них выросло в Мурманской области на 89% (в целом по РФ на 37%).

Анализ вакансий показал, что соискателям Мурманской области с ОВЗ проще всего сейчас найти работу в продажах: 43% вакансий, доступных для них, относятся к этой профсфере. В топ вошли также такие направления, как «Административный персонал» (27%), «Начало карьеры, студенты» (26%), «Транспорт и логистика» (25%), «Рабочий персонал» (11%), «Маркетинг и реклама» (10%). Также достаточное количество вакансий для соискателей с инвалидностью есть в сферах «Наука и образование», «Информационные технологии, интернет, телеком», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Медицина, фармацевтика».

Наименьшее количество вакансий для соискателей с инвалидностью открыто в профсферах «Домашний персонал», «Инсталляция и сервис», «Юристы», «Консультирование», а также «Закупки».

Вопросу инклюзивности уделяется большое внимание не только на местах, но и на государственном уровне — с 1 марта 2022 года изменился закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Теперь квота будет считаться закрытой только с момента подписания трудового договора между компанией и сотрудником. При этом этот закон действует почти для всех предприятий. Отсутствие закрытых квот влечёт за собой штрафы для компании, которые ударят и по карману, и по репутации.

«Ещё одним фактором спроса на сотрудников с инвалидностью стало повышение осознанности работодателей, рост корпоративной культуры и ответственности. У компаний появился реальный позитивный пример трудоустройства инвалидов. Этому поспособствовал повсеместный дистанционный формат работы. Практика показала работодателям, что разницы между работой сотрудников на удалёнке — с инвалидностью или без — нет. Инвалидность — это не деловое качество сотрудника. Деловое качество — это способность выполнять свою работу сотрудником. И поскольку сейчас век удалённой работы, границы того, что специалист может делать с физической точки зрения, стираются» - отмечает Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Рейтинг актуальных вакансий для соискателей с инвалидностью:

Регистратор в медцентр, от 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72175347;

Сборщик заказов, до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72379016;

Медицинский оптик / Оптометрист, от 45 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/72664677;

Мойщик автомобилей в автосалон, от 35 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73227880;

Пекарь, от 43 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/71915965;

Автор работ по геодезии, до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73143742;

Переводчик с русского языка на английский - https://spb.hh.ru/vacancy/46632135;

Репетитор по математике, до 57 200 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/72454577;

Парикмахер-универсал - https://spb.hh.ru/vacancy/71999767.

Топ-10 профсфер с наибольшим количеством вакансий для людей с ОВЗ, январь-ноябрь 2022 г., Мурманская область – наглядно на диаграмме.