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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.25 15:00

В Мурманской области на аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков в I квартале 2025 года уже подали заявления более 70 человек

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что одним из инструментов повышения качества экскурсионного обслуживания является аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Результаты работы, а также планы на 2025 год в конце прошлой недели доложила заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова в ходе заседания правительства.

«Появится возможность прохождения аттестации не только по всей области, но и по отдельному муниципалитету. Это нововведение должно помочь тем неаттестованным гидам, кто работает только на территории своего района или населённого пункта. Более 70 человек уже подали заявление на прохождение аттестации в первом квартале 2025 года», – обратила внимание заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

На данный момент на территории области работает 118 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. С 1 марта 2025, в соответствии с федеральным законодательством, наличие аттестации становится обязательным для оказания экскурсионных услуг. Изменения в законодательстве также касаются процедуры прохождения аттестации.

В целях повышения уровня безопасности туристских продуктов, качества приёма и обслуживания туристов в Мурманской области создан реестр рекомендуемых туристских маршрутов области. На территории региона действует 30 рекомендованных туристских маршрутов в девяти муниципальных образованиях.

Проект «Арктическая лаборатория туризма» направлен на создание безопасного и качественного турпродукта в условиях Крайнего Севера. Основной формат работы – экспертные выезды, участники которых оценивают готовность объектов к приёму гостей и предлагают рекомендации по улучшению сервиса. За три года лаборатория провела более 30 выездов в 14 муниципалитетов, общее количество участников превысило 350 человек, апробировано 47 экскурсионных программ и маршрутов. Участники лаборатории посетили более 100 объектов индустрии туризма и гостеприимства.

В 2024 году в рамках года культурно-познавательного туризма поддержано шесть проектов. Средства субсидии получатели направили на проекты, связанные с оснащением музейных экспозиций, арт-пространств, тематических парков и точек реализации сувенирной продукции. Также в рамках стратегического плана «На Севере – жить» появились девять объектов на территориях Печенгского округа, Терского района, Полярных Зорь и Кандалакши.

В 2024 году в рамках единой субсидии средства в размере 52,6 млн рублей были направлены на развитие туристской инфраструктуры. Так, по итогам реализации мероприятий в регионе подготовлена под реконструкцию горная тропа и смотровая площадка у горного приюта «Барыня» в Кандалакше, новое туркафе «Пик Ферсмана» с экспозицией первых поселений Хибин. Модернизирован действующий культурно-туристический комплекс «Легенды Севера» в Мурманске, а в Кировске подготовлена экологическая тропа «Тропа географов» с установкой зон отдыха.

Созданы круглогодичные объекты кемпинг-размещения в посёлках Териберка и Ура-Губа. Также было закуплено оборудование для обеспечения комфортного и безопасного нахождения туристов и жителей региона на туристических маршрутах.

Как сообщает региональный комитет по туризму Мурманской области, в преддверии года промышленного туризма команда Мурманской области прошла обучение в рамках всероссийского акселератора по промышленному туризму, где представила успешный проект по созданию промышленного туристического кластера в Печенгском округе. Проект направлен на развитие территории и историческое просвещение, превращая шахту «Каула-Котельваара» в новую точку притяжения. Развитие промышленного туризма становится приоритетом для региона, с особым вниманием к интеграции крупных предприятий в эту сферу.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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