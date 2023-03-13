В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации состоялась ежегодная лыжная гонка.

Соревнования проходили в личном и командном первенствах, общая протяженность трассы составила 10 километров. Перед началом все участники прошли медицинский осмотр и получили допуск к соревнованиям.

«Мы проводим лыжный спортивный праздник с 1980-го года, – сообщил заместитель командира смешанного авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе подполковник Дмитрий Беляков. – Так что это уже 43-я лыжная гонка, о чем свидетельствует переходящий вымпел «Гвардия», где гравировкой нанесены подразделения-победители. Спорт формирует у человека силу и выносливость, закаляет волю и характер, воспитывает твердость духа и стремление к победе. Основной целью традиционной лыжной гонки является популяризация здорового образа жизни».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в командном зачёте 4-й год подряд победу одержало подразделение управления смешанного авиационного полка, выиграв. Все призёры мероприятия были награждены медалями, грамотами и сладкими подарками.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12457400@egNews