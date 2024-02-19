В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации военнослужащие провели урок мужества для юнармейцев подшефных школ

Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию Дня защитника Отечества.

В ходе занятий школьникам рассказали про виды современного стрелкового оружия, в том числе про автоматы АК-12, пулемёты ПКТ, и продемонстрировали правильность обращения с ним.

В мероприятии приняли участие командование и личный состав смешанного авиационного полка, ветераны дальней авиации, а также общественных организаций.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, ребята узнали о героических подвигах Георгиевских кавалеров прошлого, героях Великих Отечественной войны и героях России, а также приняли участие в интерактивной викторине, вспомнив подвиги выдающихся полководцев Дмитрия Донского, Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и многих других.

Помимо этого, молодежи рассказали об истории установления звания Героя Советского Союза - высочайшей степени отличия за заслуги перед Отечеством и главной награды России - Героя Российской Федерации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12501072@egNews