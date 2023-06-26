В Мурманской области на целевое обучение в медицинских вузах по программам специалитета поступило 137 заявок

В Министерство здравоохранения Мурманской области от выпускников образовательных учреждений региона поступило 137 заявок на целевое обучение в медвузах.

В этом году Минздравом России для региона утверждено 77 целевых мест в 9 медицинских высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и Мурманска. Обучение будет проводиться по специальностям: лечебное дело, педиатрия, стоматология.

При заключении договора о целевом обучении Министерством здравоохранения Мурманской области непосредственно определяется место работы будущего врача.

Кроме того, студентам, которые будут зачислены на обучение по целевому направлению специалитета предусмотрена выплата региональной стипендии – 3 тысячи рублей в месяц. Обучающимся на оценки «отлично» и «хорошо» с этого года ежемесячно выплачивается 6 тысяч рублей.

Министерство здравоохранения Мурманской области отмечает, что до 28 июля можно подать документы на целевое обучение по программам ординатуры. Документы предоставляются в электронном виде, с информацией о порядке заключения договора можно ознакомиться на сайте регионального минздрава в разделе «Целевое обучение».

Фото: https://gov-murman.ru