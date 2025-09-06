В Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний

В следующее воскресенье состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований: ЗАТО город Североморск, город Кировск, город Полярные Зори, Кандалакшский муниципальный округ, Кольский муниципальный округ, Ловозерский муниципальный округ, Печенгский муниципальный округ и Терский муниципальный округ.

Всего замещаются 137 депутатских мандатов. Выборы организуют соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Период выдвижения и регистрации кандидатов проходил с 5 июля по 4 августа 2025 года.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, в преддверии выборов, назначенных на единый день голосования, в муниципалитетах Мурманской области проводились обучающие мероприятия для членов избирательных комиссий. Например, Кольская ТИК организовала обучающий семинар, на котором подробно были рассмотрены этапы работы участковых избирательных комиссий. Особое внимание председатель ТИК Мария Кливанская уделила основным аспектам организации выборов, в том числе вопросам информирования, работы со списками избирателей и организации голосования вне помещения.

А члены УИК в ЗАТО г. Североморск, г. Кировске, г. Полярные Зори, Печенгском, Кандалакшском, Кольском, Ловозерском и Терском муниципальных округах 3 сентября получили от теризбиркомов списки избирателей и приступили к их уточнению и сверке, начав активную подготовку к выборам. Каждый избиратель в перечисленных муниципалитетах может проверить и при необходимости уточнить свои данные.

4 сентября в УИК начался приём заявлений о голосовании вне помещения от избирателей, которые по уважительным причинам не смогут посетить участок лично. Заявления принимаются до 14.00 14 сентября письменно, по телефону или через представителей.

На избирательных участках для ознакомления уже размещена вся необходимая информация о предстоящих выборах.

