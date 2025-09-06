В Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампанийВ первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.09.25 16:00

В Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний

В следующее воскресенье состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований: ЗАТО город Североморск, город Кировск, город Полярные Зори, Кандалакшский муниципальный округ, Кольский муниципальный округ, Ловозерский муниципальный округ, Печенгский муниципальный округ и Терский муниципальный округ.

Всего замещаются 137 депутатских мандатов. Выборы организуют соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Период выдвижения и регистрации кандидатов проходил с 5 июля по 4 августа 2025 года.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, в преддверии выборов, назначенных на единый день голосования, в муниципалитетах Мурманской области проводились обучающие мероприятия для членов избирательных комиссий. Например, Кольская ТИК организовала обучающий семинар, на котором подробно были рассмотрены этапы работы участковых избирательных комиссий. Особое внимание председатель ТИК Мария Кливанская уделила основным аспектам организации выборов, в том числе вопросам информирования, работы со списками избирателей и организации голосования вне помещения.

А члены УИК в ЗАТО г. Североморск, г. Кировске, г. Полярные Зори, Печенгском, Кандалакшском, Кольском, Ловозерском и Терском муниципальных округах 3 сентября получили от теризбиркомов списки избирателей и приступили к их уточнению и сверке, начав активную подготовку к выборам. Каждый избиратель в перечисленных муниципалитетах может проверить и при необходимости уточнить свои данные.

4 сентября в УИК начался приём заявлений о голосовании вне помещения от избирателей, которые по уважительным причинам не смогут посетить участок лично. Заявления принимаются до 14.00 14 сентября письменно, по телефону или через представителей.

На избирательных участках для ознакомления уже размещена вся необходимая информация о предстоящих выборах.

 

 

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457242429%2Fwall-206140181_2327

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:55«Прощаться не будем». Художественный фильм (16+)01:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 70 копеек, доллар прибавил почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»