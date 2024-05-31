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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.24 13:30

В Мурманской области на крупнейшем в мире заполярном ветропарке прошёл профориентационный тур для школьников и студентов

При поддержке регионального правительства Корпорация развития Мурманской области провела профориентационный тур для старшеклассников и студентов на площадке Кольской ВЭС, расположенной недалеко от села Териберка. Мероприятие проводится в рамках Дней предпринимательства Мурманской области с целью мотивировать молодёжь оставаться учиться и работать на Севере, а также выбирать профессии, востребованные на инвестиционных проектах и в перспективных отраслях экономики.  

В рамках профориентационного тура сотрудники Кольской ветроэлектростанции ПАО «ЭЛ5-Энерго», самого крупного заполярного ветропарка в мире, провели экскурсию для пятидесяти ребят, которые только планируют свой профессиональный путь. Среди них: старшеклассники и учащиеся колледжей и высших учебных заведений, включая студентов Мурманского арктического университета, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского индустриального колледжа, а также Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.  

Кольская ВЭС – один из знаковых проектов в сфере зелёной энергетики не только в Мурманской области, но и в масштабе всей страны. Это самый большой ветропарк в мире за Полярным кругом, состоящий из 57 ветроустановок. Станция способна вырабатывать до 750 млн кВтч электроэнергии в год. Во время экскурсии ребята узнали, как строился крупнейший в мире заполярный ветропарк и какие специальности востребованы на станции. В основном на Кольской ВЭС работают сотрудники с высшим и среднеспециальным техническим образованием: инженеры и специалисты по техническому обслуживанию и ремонту ветрогенераторов, инженеры по эксплуатации, охране труда и промышленной безопасности.  

«Футуристичный вид ветропарка в совокупности с уникальной природой Кольского полуострова привлекает интерес как туристов, так и жителей региона. Наша компания полностью осознаёт важность систематического подхода к подготовке кадров для предприятий энергетического сектора, и такие экскурсии дают возможность ребятам проникнуться рабочей атмосферой. Ведь в первую очередь, Кольская ВЭС –  это крупнейший по мощности объект «зелёной» энергетики за Полярным кругом и служит предметом гордости для региона и его жителей», – сказал генеральный директор ООО «Кольская ВЭС» Александр Панов. 

Команда правительства занималась сопровождением проекта создания Кольской ВЭС начиная с 2017 года. В 2021 году по решению губернатора Андрея Чибиса инвестиционному проекту был присвоен статус стратегического. С момента закладки первого камня до полного пуска в эксплуатацию в 2023 году прошло 3,5 года. Во время поездки представители Корпорации развития Мурманской области подробнее рассказали о том, как реализация масштабных инвестиционных проектов оказывает позитивное влияние на жизнь в регионе.

«Участники нашего профориентационного тура – одни из первых, кто побывал на территории крупнейшего заполярного ветропарка в мире, так как эта территория обычно закрыта для посетителей. Это очень вдохновляющий опыт, который помогает показать, что сегодня Мурманская область регион, где можно реализовать себя в самых разных направлениях. Благодаря запуску масштабных инвестиционных проектов в Мурманской области появляются новые интересные места работы, на которых ждут наших ребят. Поэтому мы стараемся регулярно проводить встречи со школьниками и рассказывать, что интересного происходит в регионе и где они могут быть полезными в будущем», – рассказала заместитель генерального директора Корпорации развития Мурманской области Дарья Монастырева.

Благодаря планомерной работе по трансформации среднего и высшего образования в Мурманской области, сегодня все реже выпускникам приходится уезжать в другие регионы, чтобы обучиться по востребованным специальностям, отмечают в региональном министерстве образования и науки Мурманской области. Среди сотрудников компании «ЭЛ5-Энерго» трудятся выпускники Мурманского Арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета (сегодня это единый Мурманский арктический университет) таких специальностей, как «Электроснабжение», «Судовые энергетические установки» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» политехнического и судомеханического факультетов. 

Как сообщает региональная Корпорация развития, это уже второй профориентационный тур для школьников и студентов, организованный их ведомством. В 2023 году ребята посетили промплощадки реализации проектов резидентов ТОР «Столица Арктики», направленных на развитие Севморпути.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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