В Мурманской области на майских праздниках усилят меры безопасности

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии празднования Дня весны и труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне одними из ключевых вопросов становятся обеспечение охраны общественного порядка, общественная безопасность, а также антитеррористическая защищенность объектов инфраструктуры. На этом вчера акцентировал внимание губернатор Андрей Чибис в ходе совместного заседания Антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области.

В совещании приняли участие члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба, руководители исполнительных органов, органов местного самоуправления, ведомств и организаций региона.

Ключевая тема повестки – обеспечение безопасности при подготовке и проведении майских праздников, а также принятие дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

«Сегодня обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Мурманской области является стабильной и контролируемой. По всем отраслевым направлениям проводятся дополнительные мероприятия, в том числе системные инструктажи. Благодарю спецслужбы и правоохранительные органы за плотное взаимодействие в этом вопросе. Тем не менее, необходимо их усилить, а также организовать дополнительные профилактические меры, направленные на повышение бдительности граждан в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Очень важно, чтобы руководители учебных учреждений, системы здравоохранения и культуры понимали, как действовать в той или иной ситуации», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё один вопрос повестки – активизация разъяснительной работы среди детей и молодежи, выработка субъектами профилактики дополнительных мероприятий, направленных на неприятие идеологии терроризма и экстремизма, разъяснение норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие или содействие террористической деятельности.

«Эта работа в регионе проводится, и мы видим соответствующие результаты. Но ещё раз обращаю внимание: наша задача – максимально четко выполнять все принятые решения, чтобы минимизировать возможные риски», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru