В Мурманской области на некоторых АЗС отмечается дальнейший рост цен на бензин
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 22 по 28 июня провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 47,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
в среднем 51,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,71 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48, 72 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
53,13 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 48,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
в среднем 52,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 46,35 руб.
|
увеличение на 1,75 руб.
|
АИ-95
|
в среднем 47,60 руб.
|
увеличение на 1,75 руб.
|
Дт/лет
|
в среднем 52,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
44,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
52,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
52,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
45,90 руб.
|
увеличение на 0,70 руб.
|
АИ-95
|
49,00 руб.
|
увеличение на 0,50 руб.
|
Дт/лет
|
52,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 57500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т); АИ-95 - 60500 руб./т (увеличение на 3000 руб./т); Дт/лет - 55500 руб./т (увеличение на 500 руб./т).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 57000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 60000 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 5500 руб./т (изменений не зафиксировано).