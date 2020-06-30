В Мурманской области на некоторых АЗС отмечается дальнейший рост цен на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 22 по 28 июня провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 44,55 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 47,55 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет в среднем 51,60 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 45,71 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48, 72 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 53,13 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 45,25 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 48,45 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет в среднем 52,45 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 в среднем 46,35 руб. увеличение на 1,75 руб. АИ-95 в среднем 47,60 руб. увеличение на 1,75 руб. Дт/лет в среднем 52,15 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,99 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48,35 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 52,25 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 45,90 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 49,40 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 52,40 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 45,90 руб. увеличение на 0,70 руб. АИ-95 49,00 руб. увеличение на 0,50 руб. Дт/лет 52,40 руб. изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 57500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т); АИ-95 - 60500 руб./т (увеличение на 3000 руб./т); Дт/лет - 55500 руб./т (увеличение на 500 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 57000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 60000 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 5500 руб./т (изменений не зафиксировано).