В Мурманской области на нескольких региональных трассах смонтируют новые линии электроосвещения

В этом году в Мурманской области на ряде автомобильных дорог общего пользования регионального значения запланированы работы по устройству недостающего наружного электрического освещения. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и в рамках госпрограммы Мурманской области «Транспортная система».

«Задача нацпроекта – улучшать качество транспортной безопасности жителей. Важно, чтоб дороги были освещены, так как там проходят автобусные маршруты, по этим дорогам жители отдаленных населенных пунктов ежедневно добираются на работу», – прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

В настоящее время уже выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на устройство недостающего освещения на следующих автомобильных дорогах:

- Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+320 – 4+560; 13+500 – 14+100;

- Кола – железнодорожная станция Выходной, км 0+000 – 0+500.

В рамках мероприятий госпрограммы Мурманской области «Транспортная система» запланированы мероприятия по освещению следующих объектов:

- автодорога Кандалакша – Полярные Зори, км 15+400 – км 16+550;

- автодорога Полярные Зори – Африканда, км 0+767 – км 1+639;

- автодорога Оленегорск – Ловозеро, км 79+758 – км 80+080;

- на автоподъездах к поселку Верхнетуломский, км 0+765 – км 1+034 и км 0+041 – км 0+685;

- на автоподъезде к селу Минькино, км 1+209 – км 1+613;

- автодорога Заполярный – Сальмиярви, км 23+ 410 - км 23+414;

- на автоподъезде к городу Североморску, км 15+300 – км 20+100.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, путем аукциона будут определены подрядные организации на выполнение строительно-монтажных работ. Начать работы запланировано весной 2023 года. Гарантийный срок на выполненные работы по устройству недостающего электроосвещения, в течение которого подрядчиками устраняются выявленные дефекты, составляет 5 лет с даты подписания сторонами акта о приемке работ.

Новые линии электроосвещения позволят повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность.

Фото: https://gov-murman.ru