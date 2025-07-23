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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.25 10:00

В Мурманской области на обучение по программам среднего профессионального образования поступило уже более 9,1 тысячи заявлений

В топ-10 наиболее востребованных абитуриентами программ вошли: «Информационные системы и программирование», «Сестринское дело», «Сетевое и системное администрирование», «Лечебное дело», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Электроснабжение», «Туризм и гостеприимство», «Судовождение», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Юриспруденция».

В этом году из восьми тысяч мест для набора студентов на программы СПО более 4,3 тысячи – за счёт средств областного и федерального бюджетов; более 3,6 тысячи мест – на платной основе.

Примерно 61% бюджетных мест выделено на технические специальности, около 15% занимают здравоохранение и медицинские науки, почти 7% направлено на подготовку будущих педагогов (за счёт бюджета Мурманской области).

Почти половина (46%) от общего объёма бюджетных мест – приём в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Кроме того, в этом году принимаются документы на обучение по новой программе СПО «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота.

Всего в 2025 году приём на программы СПО осуществляется в 21 колледже и двух вузах, расположенных в 13 муниципалитетах региона. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

Напомним, в рамках плана «На Севере – жить!» в Мурманской области уделяют большое внимание развитию науки и образования. При поддержке регионального правительства и индустриальных партнеров в колледжах обновлена инфраструктура более 160 лабораторий, уже открыто семь образовательно-производственных кластеров, в которые входят 16 колледжей – 90% от общего количества. Важно, что в рамках федерального проекта «Профессионалитет» гарантированно будет трудоустроено не менее 85% выпускников, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550748/#&gid=1&pid=1

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