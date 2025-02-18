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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.25 11:00

В Мурманской области на оказание комплексной помощи участникам СВО и их семьям с 2022 года направлено более 2,2 млрд рублей

Вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве обсудили ключевые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, которые представлены в Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что на эти цели с 2022 года направлено более 2,2 млрд рублей.

Губернатор Андрей Чибис напомнил, что 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, что подчеркивает важность патриотизма, преемственности поколений и поддержки тех, кто защищает суверенитет и безопасность нашей страны.

«С самого начала проведения СВО в регионе был разработан комплекс мер поддержки, который уже включает 33 пункта. И он продолжает расширяться. Отмечу, что комплекс мер охватывает все этапы – от заключения контракта до возвращения домой и адаптации к мирной жизни», – подчеркнул глава региона.

Одно из ключевых направлений – финансовая помощь. С 2022 года участникам СВО и их семьям предоставляются единовременные выплаты от 100 до 500 тысяч рублей. Общая сумма средств, направленная на эти цели из регионального бюджета, превышает 2,2 млрд рублей.

«Социальная защита включает льготы, компенсации и освобождение от пеней за ЖКУ. В сфере образования дети участников СВО получают бесплатное питание в школах, путевки в детские лагеря и компенсацию за детский сад. В жилищной сфере предусмотрены выплаты на улучшение жилищных условий. Напомню, что одной из таких мер является предоставление 5 млн рублей для Героев России на покупку или строительство жилья, а также бесплатное предоставление земельных участков. Кроме того, участники СВО являются приоритетной категорией программы «Свой дом в Арктике» и могут получить до 1,5 млн рублей на строительство или покупку своего дома», – сказал Андрей Чибис.

Также одна из ключевых мер поддержки – трудоустройство и профессиональная адаптация наших героев.

«В 2024 году в службу занятости за такой помощью обратились 49 человек, половина из них уже трудоустроена. С остальными продолжаем работать, обучать, искать подходящие места», – сказал Андрей Чибис.

Подробнее о реализуемых мерах поддержки для участников СВО и их семей рассказал министра труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?z=photo-220884459_457242316%2Fwall-220884459_1947

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